Dalla fotografia di Doisneau agli spettacoli di Casa Teatro Ragazzi: ecco cosa non perdersi questo fine settimana

La fotografia è protagonista questa settimana con l'inaugurazione di ben due mostre di autori del calibro di Robert Doisneau e Gregory Crewdson. Ma non mancano le mostre e gli appuntamento a teatro, con gli spettacoli di Casa Fools e Casa Teatro Ragazzi e Giovani.

Un weekend di appuntamenti che entrano nel vivo della stagione autunnale come quello delle Giornate FAI.

Ecco gli eventi da non perdere.

MOSTRE ED EVENTI

GREGORY CREWDSON. EVENINGSIDE

Fino al 22 gennaio

Dalle atmosfere più personali a quelle più esistenzialiste e universali. Dagli scatti naturali in analogico, a quelli nelle grandi foreste di pine americane, fino ai piccoli remoti negozi dell’usato. “Eveningside” è una mostra che tocca tutti i momenti salienti della vita creativa del fotografo newyorkese, Gregory Crewdson. 90 scatti che osservano la realtà concentrandosi su diversi temi, da quello ambientale a quello sociale. Tre le sezioni che saranno visitabili fino al 22 gennaio sono frutto del lavoro di un decennio e dei primi anni ‘90.

Info: www.gallerieditalia.com

ROBERT DOISNEAU

Fino al 14 febbraio

‘Amore’ e ‘Parigi’ sono le prime parole che vengono in mente quando si parla del fotografo Robert Doisneau. E senza dubbio la mostra aperta fino al 14 febbraio a Camera è un’immersione nelle atmosfere Parigine del secondo dopo guerra. Una passeggiata tra le strade e le vie della ville lumière riprese dall’obiettivo curioso e disobbediente di Doisneau. 130 scatti in 11 sezioni che accompagnano il visitatore fino all’atteso e celeberrimo “bacio”, scattato davanti al Municipio di Parigi.

Info: www.camera.to

MARGHERITA DI SAVOIA. REGINA D'ITALIA

Fino al 30 gennaio

Anche la prima Regina d’Italia, la Regina Margherita “mangiava il pollo con le dita”. Una rima diventata simbolo della grande empatia della prima sovrana della nostra nazione. Nata proprio a Torino, Margherita su regina ma non solo. Madre, benefattrice, icona, musa. Tante sono le declinazioni in cui si suddivide la nuova mostra a lei dedicata a Palazzo Madama. Fino al 30 gennaio, sarà possibile conoscere la sovrana che a sedicenni anni il cugino Umberto I e che governò su un’Italia in pieno cambiamento. Regina tra due epoche, Margherita si è sempre spesa per i più deboli e in particolare per le donne. Icona di stile e mecenate artistica, fu una sovrana amata in grado di far incontrare la nobiltà dell’epoca con la borghesia e la politica in fermento. Oltre 70 le opere esposte, tra ritratti, sculture, gioielli, vestiti, strumenti musicali e tappezzerie che raccontano chi era Margherita.

Info: https://www.palazzomadamatorino.it/it

IMMAGINAZIONI

Fino al 23 ottobre

Prende il via oggi, venerdì 14 ottobre, l'innovativo e ricco programma della prima edizione di "Immaginazioni", il Festival delle Nuove Possibilità ideato da Pindarica APS e vincitore del Bando PON-React della Città di Torino - all'interno del più ampio progetto MOSAICO che vede come capofila Il Laboratorio C.T.M. A.P.S. - organizzato con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 2 Torino, in collaborazione con il CPG Torino Centro per il Protagonismo Giovanile, il Teatro Cinema San Barnaba e la Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus - Casa nel Parco, nei due fine settimana dal 14 al 16 e dal 21 al 23 ottobre 2022 nel quartiere Mirafiori Sud a Torino. Due settimane di proposte di spettacolo per adulti e bambini ma anche laboratori creativi, teatro multimediale e conferenze artistico-scientifiche.

Info: https://pindarica.net/immaginazioni

GIORNATE FAI D'AUTUNNO

Sabato 15 e domenica 16 ottobre

Tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

Info: https://fondoambiente.it/

VITO GAROFALO

Fino al 19 ottobre

È in corso a Villa Boriglione, al parco culturale Le Serre, la mostra del pittore Vito Garofalo che ha allestito le sue opere fino al 19 ottobre nella mostra chiamata “Sopra ad ogni cosa” il cui ricavato andrà a Ugi (Unione italiana genitori) con il patrocinio della città di Grugliasco e della Fondazione Cirko Vertigo. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 20.

Info: www.cirkovertigo.com

http://www.cirkovertigo.com/

DANZA OLTRE LE BARRIERE - JULIETTE ON THE ROAD

Sabato 15 ottobre ore 21

"Danza oltre le barriere" è il nuovo progetto, realizzato da Fondazione Egri per la Danza, Officina della Scrittura, Guitare Actuelle, Progetto Slip - Spazio Libero di Incontro e Partecipazione, Teatro Monterosa. Juliette on the Road è uno spettacolo della regista e coreografa Loredana Parrella, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare, un viaggio attraverso le sfumature dell’amore che il grande drammaturgo ci ha lasciato in eredità. È una lente di ingrandimento che mette a fuoco i tormenti dei padri e la fragilità delle madri, dona luce ai vani sogni dell’essere umano e ai suoi continui tentativi di cambiamento, rende onore al coraggio di chi parte e alla sofferenza di chi è costretto a rimanere.

Info: promozione@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com

LA VERA GOLA PROFONDA

Domenica 16 ottobre ore 20.30

In occasione del 50° anniversario dall'uscita nei cinema americani di Deep Throat (USA, 1972, 62’), Fish&Chips Film Festival - festival dedicato al cinema erotico e del sessuale - e il Museo Nazionale del Cinema presentano la versione definitiva e restaurata in 4k del film di Gerard Damiano, domenica 16 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Massimo - MNC di Torino, alla presenza dei figli del regista, Gerard Jr e Christar Damiano.

Info: https://fishandchipsfilmfestival.it/

CONCERTI

OTIS TAYLOR

Domenica 16 ottobre ore 21.30

Al Folkclub, domenica 16 ottobre alle ore 21.30 torna in Italia per un'unica data, Otis Taylor. A 16 anni dal suo ultimo concerto in Italia, proprio al FolkClub, finalmente, dopo innumerevoli tentativi, ritorna finalmente al Club questo gigante del Blues e della musica mondiale. Definito il più rilevante bluesman del nostro tempo dall'autorevole rivista Guitar Player. Qualunque sia lo strumento da lui suonato, ciò che rimane impresso dei suoi show è l’immediatezza e la spontaneità nel rendere vivide vicende basate su storia e verità.

Info: www.folkclub.it

TEATRO

SCARPETTE ROTTE

Venerdì 14 ottobre ore 20.45

Debutta il nuovo spettacolo scritto e diretto da Emma Dante, adattamento della fiaba classica di Andersen, la triste vita di un'orfana si trasforma in un sogno sfavillante, ma il lusso sfrenato nasconde insidie e le scarpette magiche hanno una lezione terribile da insegnare. Un crudele apologo che, in un’esplosione di fisicità e colore, insegna il valore dell’umiltà. Dai 6 anni.

Info: Casa del Teatro, c.so Galileo Ferraris 266 - casateatroragazzi.it



NON BUTTARTI GIU'

Venerdì 14 ottobre ore 21

Quattro sconosciuti, quattro storie, quattro motivi diversi per farla finita. Una storia improvvisata in cui la speranza è l’ultima a morire, si guarda la morte in faccia, ci si ritrova per caso su un tetto e l’incontro improvvisato con l’altro diventa sorpresa e cambiamento. Che fine faranno i quattro protagonisti? Chi vivrà, vedrà. Per ridere - perché no - anche delle disgrazie. Lo spettacolo è un format improvvisato di Quinta Tinta, scritto e diretto da Stefano Gorno.

Info: Casa del quartiere Barrito, via Tepice 23 - www.scorribandemetropolitane.it



CATASTROFI LIMITATE

Venerdì 14 ottobre ore 21

La compagnia torinese Il Piccolo Teatro InStabile mette in scena, in prima assoluta il testo inedito di Orazio Di Mauro, vincitore di numerosi premi di drammaturgia in tutta Italia. Una riflessione a tinte drammatiche sull'emergenza climatica che la nostra società attualmente vive, partendo da un originale punto di vista

Info: Teatro Sant’Anna, via Brione 40 – ilpiccoloteatroinstabile@gmail.com

CASA FOOLS - WEEKEND PER I BAMBINI

Sabato 15 ottobre ore 10 e domenica 16 ottobre ore 16

Sabato in scena la lettura animata de "La Regina delle api" dei fratelli Grimm con colazione in collaborazione con la libreria la Barchetta di Carta e La Locanda Leggera. Domenica lo spettacolo interattivo "Cresci come un fiore" per coinvolgere grandi e piccoli a tema green con merenda tutti insieme.

Info: Casa Fools, via Bava 39 - www.casafools.it



INCANTI

Sabato 15 ottobre ore 17.30 e Domenica 16 ottobre ore 11

Prima nazionale per Elephant aus dem ei Ceren (Germania – Turchia) in collaborazione con Goethe Institut Turin. Danza, teatro di figura e musica dal vivo sono l'essenza di questo spettacolo. Quattro artisti accompagnano un elefante per tutta la vita. Deve affrontare continuamente nuove sfide. Le percussioni e il flauto traverso, il ritmo e le melodie portano il giovane pubblico lontano dalla sua quotidianità in un mondo fantastico in cui un elefante nasce dallo schiudersi di un uovo. In un mondo in cui i sogni possono volare. Dai 3 anni. Spettacolo senza parole.

Info: Casa del Teatro, sala Piccola - www.festivalincanti.it



TEATRO REGIO

Sabato 15 e domenica 16 ottobre ore 20.30

L'Ensemble di fiati Teatro Regio Torino diretto da Andrea Mauri eseguirà la Serenata n. 10 in si bemolle maggiore K. 361 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Info: Palazzo Reale - www.teatroregio.torino.it



DOLCI DELITTI

Sabato 15 ottobre ore 20.45

Una commedia gialla per il terzo appuntamento della stagione di Sala Scicluna. La Piccola Compagnia del Giglio porta in scena un testo di Daniele Angi con la regia di Costanza Frola. Lo spettacolo mette in scena un delitto in una pasticceria, con la particolarità di giocare con il pubblico tra il giallo e la commedia brillante. Ingresso a offerta consapevole, solo su prenotazione con messaggio o whatsapp al numero 3474002314.

Info: Sala Scicluna, via Martorelli 78, www.nuovecosmogonieteatro.com



LE RAGAZZE DEL BASKET

Sabato 15 ottobre ore 21

Spettacolo ispirato alla vera storia della squadra di basket femminile allenata da Nino Ferraro ad inizio anni '70.

Info: Teatro il Mulino, Piossasco - mulinoadarte.com



DANZA OLTRE LE BARRIERE

Sabato 15 ottobre ore 21

La compagnia Twain physical dance theatre presenta “Juliette on the Road”, uno spettacolo della regista e coreografa Loredana Parrella, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare, un viaggio attraverso le sfumature dell’amore che il grande drammaturgo ci ha lasciato in eredità.

Info: Slip, corso Giulio Cesare 338/50d - www.egridanza.com

http://www.egridanza.com