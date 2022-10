Gioielli, preziosi, ma anche un dinosauro: al Lingotto torna l'appuntamento con Euromineralexpo

Non solo gioielli e minerali: anche i dinosauri si mettono in mostra a Euromineralexpo

Prende oggi il via (fino al 16 ottobre) la 51esima edizione di Euromineralexpo, presso il padiglione 3 del Lingotto in via Nizza 294 a Torino. Un traguardo prestigioso per una manifestazione sempre in crescita e in grado di proporre importanti novità che dopo sei anni torna nella storica sede del Lingotto.

All’interno di Euromineralexpo 170 espositori su di uno sviluppo di 1000 metri di tavoli, rappresentano un’occasione unica per i collezionisti di minerali, fossili e conchiglie di arricchire la propria collezione, mentre per le signore sarà una visita molto gratificante per la presenza di espositori altamente qualificati di gemme, gioielleria e bigiotteria. Come nelle passate edizioni anche nell’edizione di quest’anno ci sarà lo spazio dove esporranno i cercatori e collezionisti delle valli torinesi assieme alle varie Associazioni mineralogiche e paleontologiche.

Oltre a queste attività che da sole valgono la visita a Euromineralexpo ci saranno i tradizionali appuntamenti che da sempre hanno contraddistinto la manifestazione, anche qui con qualche novità, tra cui il grande scavo, una iniziativa di ricerca, scavando sabbie, per portare alla luce denti fossili di squali, ossa di dinosauro; una coinvolgente e appassionante avventura all’Indiana Jones! Considerato il successo che riscuotono i dinosauri, un’attrattiva che sarà sicuramente gradita ai bambini (ma non solo…), è quella di vedere un cucciolo di dinosauro, un T-REX, accompagnato dal suo addestratore, che gioca, cammina tra il pubblico e si confronterà con un Ceratosauro di 6 metri di lunghezza nascosto tra la vegetazione. Qualcosa di unico e coinvolgente; un’accattivante attrattiva per il 51° Euromineralexpo.

L’Archeologia sperimentale di Alfio Tomaselli coinvolgerà il pubblico che potrà acquisire le tecniche degli uomini preistorici in fatto della scheggiatura delle selci per ottenere armi ed utensili, l’accensione del fuoco e la frantumazione dei minerali per avere i colori con i quali venivano effettuati i dipinti rupestri.

Euromineralexpo è sempre gradita occasione per l’Ente Parco Paleontologico Astigiano per esporre i campioni fossili conservati presso il Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano e di offrire la pubblico le proprie novità. Oltre alla presenza della ricostruzione della mandibola dello squalo gigante megalodonte, ormai un must che non può mancare, si dedicheranno le vetrine a temi diversi esponendo campioni fossili tra i più tipici dei giacimenti piemontesi.

Le mostre tematiche di quest’anno saranno tutte orientate sulle località classiche della mineralogia europea e, più in dettaglio a quella italiana. In “MINERALI d’EUROPA”, la sezione dedicata alle località Europee sarà curata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e dal Museo-Geomineralogico del POLITECNICO di Torino, con l’esposizione di pregevoli esemplari provenienti da luoghi che hanno fatto la storia della mineralogia, come Ilfeld (Germania) con le sue manganiti, o Kongsberg (Norvegia) famosa per spettacolari campioni di argento nativo. La sezione dedicata alle località italiane è invece allestita con criterio regionale e curata per il Trentino dal MUSE di Trento, mentre per le altre località della penisola, da ricercatori, collezionisti privati e Associazioni Mineralogiche, in un’esposizione che illustra quanto di meglio ha dato l’Italia in tema di Mineralogia. A completare la ricca offerta culturale, in questo contesto saranno presentate due novità editoriali: La “Tavola dei Minerali di Luserna” che ci guida a conoscere la mineralogia di questo angolo di Piemonte e, infine, “Alla scoperta dei MINERALI d’ITALIA”, un’inedita e ricca opera editoriale interamente dedicata alla mineralogia italiana. Tutto questo in un 51° Euromineralexpo, sempre più attento ai risvolti didattici e culturali legati al mondo dei minerali.