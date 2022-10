Metro 2, caro-materiali ed energia rischiano di cancellare le fermate. Il Pd: "Si taglino nel centro, no periferia" [VIDEO]

Conticelli (Pd): "Si taglino fermate del centro"

A difendere però le fermate della zona nord è la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli che chiarisce: "In periferia niente tagli. Il tratto centrale è certamente più costoso perché passa nel centro storico, lì, se necessario, le fermate possono anche essere più distanti perché è giustamente ben servito dai mezzi pubblici". L'esponente dem sottolinea poi come la metro 2 sia "essenziale per lo sviluppo del territorio, per il recupero urbanistico per attrarre nuovi servizi e investimenti, per la rivalutazione immobiliare" della Circoscrizione 6.