Con le "Classi creative" gli over 60 di Vanchiglia vanno a "scuola di smartphone"

“ Il miglior allievo delle prime classi creative è stato Angelo, ottantasettenne, diario e penna da una parte, iPhone dall’altra. Tutto è iniziato dal suo punto di vista: la tecnologia ci vuole tagliare fuori ma noi fuori non vogliamo stare ” racconta Andrea Ciommiento , presidente di Invasioni Creative, che - insieme a Lucia Giorgio e David Benvenuto – conducono il laboratorio.

Il percorso di formazione trasmette gli strumenti base per l’utilizzo di smartphone, tablet e computer volti a contrastare il “divario digitale” e promuovere una cultura legata alle nuove tecnologie. Insieme a questi aspetti si lavora alla creazione di storie semplici (registrate in audio e video) costruite dagli stessi partecipanti.

Il progetto è sostenuto dalla Circoscrizione 7 – Città di Torino ed è promosso da Invasioni Creative, associazione di promozione sociale che si presenta come “piccola fabbrica di narrazione” con eventi di comunità, esperienze multimediali e laboratori di narrazione a Torino e in Italia. Tra le associazioni selezionate nel 2022 da Hangar Piemonte, il servizio di accompagnamento della Fondazione Piemonte dal Vivo e Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte.

Nelle prossime settimane sono in programma nuovi incontri in altri quartieri della città, con specifico interesse per Borgo Dora e Aurora.

Per info e prenotazioni: info.invasionicreative@gmail.com oppure 392 2571887 (Lucia).