Meteo, continua il periodo secco: temperature in lieve e costante aumento

La situazione meteorologica del Piemonte resta bloccata: alta pressione a oltranza e assenza di piogge caratterizzeranno infatti ancora i prossimi giorni. Le temperature subiranno invece un corposo aumento specie in montagna nella seconda parte della settimana a venire.

Tendenza da martedì 18 ottobre. Tempo ancora piuttosto stabile e dominato dall'alta pressione che si formerà in risposta a una intensa ed estesa circolazione ciclonica isolata sull'oceano Atlantico centrale, con nubi sterili e mediamente ad alta quota, e nebbie al mattino anche estese in pianura. Le temperature soprattutto in quota subiranno un rialzo piuttosto marcato che potrebbe durare almeno una settimana, con valori massimi che di giorno potranno raggiungere i 25 °C.