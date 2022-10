Addio a Franco Mola, l'ingegnere dei grattacieli

Un professionista che ha realizzato opere importanti nel nostro Paese. L'ingegnere dei grattacieli, come lo chiamavano, era un professore, un riferimento per la categoria.

È scomparso a Olgiate Olona l'ingegner Franco Mola, classe 1946. Era nato nel 1946 a Olgiate. Laureato in Ingegneria Civile sezione Strutture al Politecnico di Milano nel 1971, era stato tra l’altro, dal 1986 al 1989, professore Straordinario di Tecnica delle Costruzioni, Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Dal 1989, professore Ordinario di Teoria e Progetto delle Costruzioni in Calcestruzzo Armato e Precompresso, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Politecnico di Milano, corso poi divenuto Costruzioni in Calcestruzzo Armato e Precompresso.

Numerosi gli incarichi ricoperti, anche internazionali e intensa la sua attività di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano: oltre 200 lavori pubblicati su riviste e sugli Atti di Congressi Nazionali e Internazionali.

Ma soprattutto lunghissimo l'elenco delle opere di cui si è occupato. Ha ricoperto l’incarico, tra gli altri, di Progettista strutturale per la progettazione esecutiva e costruttiva, di supervisione ed assistenza al cantiere e di coordinamento della progettazione, di tre tra gli edifici più alti d’Italia: Palazzo Lombardia (161.3m) in Milano, Nuova Sede per Uffici Torre Regione Piemonte (211m) in Torino, Torre Allianz (205 m), parte del complesso CityLife in Milano.