Le iniziative dell'Associazione Specialmente Tu a favore dei disabili di Grugliasco

Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la sede di Via Lanza 31, Grugliasco si svolge l’attività 1,2,3 Sballo! dove tutti i partecipanti possono divertirsi a ritmo di musica.

Tutti i mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la sede di Via Lanza 31, Grugliasco si svolge l’attività Il Trampolino, un laboratorio di sviluppo delle competenze espressive personali e sociali.

Tutti i venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la sede di Via Lanza 31, Grugliasco si svolge l’attività ludico motoria Shakerando.

Sarà avviato, inoltre, sempre per utenti con disabilità, il progetto DISCOSTARSI, la discoteca del sabato pomeriggio che permette di creare momenti ricreativi e di socializzazione. L'attività si terrà presso la Cubanita Dance in via Camillo Cenni 18, Grugliasco nei seguenti giorni e orari: