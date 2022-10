Parco Leopardi: avviata la pratica per le strisce pedonali in corso Moncalieri

Da anni ormai i cittadini lamentano la mancanza di un attraversamento pedonale in corso Moncalieri all'altezza dell'ingresso del parco Leopardi.

L'assenza delle strisce zebrate su un tratto di strada molto trafficato è in effetti molto pericoloso per chi attraversa per recarsi nell'area verde.

Questa mattina il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano ha perciò deciso di venire incontro alle richieste delle diverse segnalazioni con un primo sopralluogo.

"Attualmente non esiste alcun attraversamento pedonale che agevoli l'ingresso - spiega Miano -. i più vicini, Ponte Isabella e via Febo, risultano molto distanti dal sito in questione".

Da qui la decisione di avviare il procedimento proprio per realizzare le strisce. "Avviamo la pratica, in attesa di un nulla osta da parte dei nostri tecnici" conferma il presidente ci Circoscrizione