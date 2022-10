Smat presenta il progetto di ricerca "Approccio bottom-up per la gestione dei rischi legati alla scarsità idrica"

Le crisi climatiche in atto e l’aumento, negli ultimi vent’anni, dei fenomeni siccitosi hanno causato su tutto il territorio nazionale numerose crisi idriche, che hanno riguardato i principali comparti d’uso dell’acqua richiedendo l’attuazione di procedure di emergenza per la gestione degli impatti.

Tra i diversi progetti di ricerca condotti da SMAT per fronteggiare la vulnerabilità della risorsa idrica, A bottom-up approach to forecast and manage water crises in the Turin area, in partnership con ARPA Piemonte, si pone come obiettivo quello di prevedere e gestire le crisi idriche in scenari di cambiamento climatico attraverso un approccio, dal basso verso l’alto, basato sull’analisi del rischio del mancato approvvigionamento per uso idropotabile.

Lo studio, dopo aver individuato gli eventi che hanno messo in crisi le fonti di approvvigionamento di acqua potabile nell’area metropolitana torinese, analizzata i dati meteorologici e gli opportuni indici di siccità, identificando soglie e parametri critici in funzione delle fonti di approvvigionamento e dei tempi di risposta. L’obiettivo finale è quello di testare una prima catena di previsione per valutare il superamento mensile di queste soglie a fini operativo-gestionali.

I risultati della ricerca saranno illustrati dalla curatrice del progetto Elisa BRUSSOLO del Centro Ricerche SMAT, venerdì 21 ottobre, nell’ambito della sessione PL 4 - Socio-economic impacts: exposure, vulnerability, prospectives, and adaptation.

Plinius Conference, che si tiene a Frascati dal 18 al 21 ottobre è il meeting interdisciplinare e multisettoriale sull’attuale stato di conoscenza dei rischi mediterranei in un contesto di cambiamento climatico. Esperti scientifici si confrontano su monitoraggio, valutazione, diagnosi, previsione e definizione di condizioni meteorologiche estreme, ma anche sull’impatto che le variazioni climatiche hanno sulle risorse naturali, sull’agricoltura, sulla salute e sulla società, nonché sulla capacità di adattamento e sulle strategie di conservazione del patrimonio naturale e culturale a rischio.