Detenuto getta liquido urticante contro agente: "Impossibile lavorare nel carcere: 32 aggressioni da inizio anno"

I sindacati di polizia penitenziaria OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP parlano di "episodio gravissimo, che dimostra come sia diventato impossibile lavorare nel carcere di Torino". "Si tratta - proseguono - d ella 32duesima aggressione dall’inizio dell’anno e del 56esimo agente ferito. Se i detenuti sono arrivati a gettare liquido urticante contro gli agenti vuol dire che non esiste più alcun freno alla violenza".

"Si deve prendere atto - rincarano le organizzazioni sindacali - c he la

sicurezza è un concetto inesistente a Torino". OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP nelle scorse settimane hanno incontrato i vertici dell'istituto penitenziario che avevano assicurato "concreti interventi". "Ad oggi - sottolineano - non ci sono stati".

Da qui l'appello alla Direzione di assolvere "ai propri doveri di tutela verso il personale di Polizia penitenziaria", così come "alle altre autorità di intervenire, in considerazione della drammatica situazione in cui è precipitato il carcere".