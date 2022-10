22° TOHorror Fantastic Film Fest: attesi oltre 20 ospiti nazionale e internazionale

Oltre 20 ospiti nazionali e internazionali al TOHorror Fantastic Film Fest, a Torino dal 18 al 23 ottobre. Tra di loro l’illustratore Dave McKean, André Bonzel, regista di C’est arrivé près de chez vous (aka Il cameraman e l’assassino), Karim Ouelhaj e François Schmitt, regista e DOP del film vincitore del Fantasia 2022 Megalomaniac, Johannes Hartmann, Sandro Klopfstein e Valentin Greutert, registi e produttore dell’instant cult grindhouse Mad Heidi, Lynne Davison, regista del thriller stregonesco irlandese Mandrake.

Tema portante di quest’edizione: l’ambigua relazione tra vero e falso nel presente (e nel futuro) massmediatico, affrontata con la mini-retrospettiva F for True (in onore a Welles).

29 lungometraggi divisi in 5 sezioni, 5 blocchi di cortometraggi e cortometraggi animati, 5 incontri tematici, 4 concerti: il 22° TOHorror Fantastic Film Fest porterà come ogni anno a Torino una proposta non omologata a logiche di mercato, una panoramica su quanto di più interessante stia accadendo nel mondo del fantastico contemporaneo, un evento culturale indipendente di 6 giorni per esplorare non solo le sfumature di un genere cinematografico, ma un’idea di intendere, vedere, (ri)discutere il cinema collettivamente.

Info e programma completo www.tohorrorfilmfest.<wbr></wbr>it