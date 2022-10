La Sala Rossa a fianco delle donne iraniane. E i consiglieri si tagliano i capelli

Anche il Consiglio Comunale di Torino prende posizione a sostegno delle donne iraniane. Oggi la Sala Rossa ha approvato un ordine del giorno a prima firma della capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale che condanna la sanguinosa repressione attuata dalle autorità dell'Iran contro le manifestazioni delle donne e di tutte le persone in lotta per la libertà e la pari dignità.

Taglio di capelli

L'atto chiede al Governo italiano di fare pressione con urgenza su quello di Teheran affinché cessi immediatamente la repressione sanguinosa delle mobilitazioni, vengano liberate le persone detenute in seguito alle proteste (tra le quali la cittadina italiana Alessia Piperno) e sia infine garantita la libertà alle donne iraniane, oltre al pieno rispetto dei diritti umani. All'approvazione dell'atto alcuni consiglieri si sono tagliati una ciocca di capelli che verrà inviata all'ambasciatore dell'Iran per far sentire la vicinanza alle donne e agli uomini del suo Paese.