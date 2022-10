Al via il restauro della lapide dei partigiani vandalizzata in Largo Montebello

Lo scorso 14 settembre ignoti avevano dato fuoco alla corona di alloro posata in onore dei caduti

Al via il restauro della lapide dei partigiani vandalizzata nelle scorse settimane in Largo Montebello. Lo scorso 14 settembre ignoti hanno dato fuoco alla corona d'alloro posata in onore dei caduti, simbolo delle Commemorazioni della Festa della Liberazione nel quartiere di Vanchiglia. Il fuoco ha annerito la pietra che riportava i nomi di coloro che hanno perso la vita durante la guerra contro il nazismo e fascismo.

Al via restauro

Dopo diversi sopralluoghi degli uffici comunali, Amiat e Soprintendenza – che dopo aver visionato il progetto di recupero ha dato l’ok definitivo -questa mattina ha preso il via la pulizia e riqualificazione del monumento. “Oggi – commenta l’assessore alle politiche per l’Igiene Urbana Chiara Foglietta - un luogo simbolo può tornare a splendere dopo quel gesto vile”.