Fermato con oltre mezzo chilo di droga addosso: si lancia dall'auto per fuggire, ma scattano le manette

Lo hanno fermato nelle scorse ore con oltre mezzo chilo di droga addosso: sono così scattate le manette per un 22enne senegalese controllato dalla Polizia mentre effettuavano una serie di controlli in corso Emilia.



A tradirlo, l'essere salito a bordo di un'auto guidata da un'altra persona, sedendosi sul sedile posteriore. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha aperto la portiera tentando di darsi alla fuga ma è stato bloccato quasi subito dagli agenti: in mano aveva ancora la somma di 540 euro e quattro dosi di crack.