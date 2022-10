Morti sul lavoro, in Consiglio regionale un minuto di silenzio: "Non possiamo accettare queste tragedie"

Un silenzio minuto di silenzio assordante, per non dimenticare. Il Consiglio regionale ha celebrato oggi la 72esima Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Piemonte sono 64 gli infortuni mortali accaduti nel 2021. Un fenomeno non accettabile, per un Paese evoluto.



"I numeri ci dicono che tante, troppe persone sono morte a causa di incidenti sul lavoro e che è quindi necessario far crescere la cultura e l’impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro" ha affermato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte.



"Non possiamo accettare passivamente queste tragedie. Sono stati compiuti importanti passi in avanti nella legislazione, nella coscienza comune, nell’organizzazione stessa del lavoro. Ma tanto resta da fare e oggi lanciamo un nuovo forte richiamo. Troppo spesso purtroppo la sicurezza, la prevenzione, la formazione sono considerati costi e impedimenti di cui fare a meno" ha proseguito Allasia.



"Il numero di questi incidenti, causati dal mancato rispetto di norme esistenti resta infatti inaccettabile, ma possono e devono essere evitati richiamando alla responsabilità tutte le parti, politiche, sociali e imprenditoriali" ha concluso il presidente del Consiglio regionale, prima di leggere i nomi delle 64 vittime del 2021 e chiedere all'aula di alzarsi in piedi per osservare il minuto di silenzio.



Alla cerimonia hanno partecipato anche la dottoressa Vita Rocca Romaniello, vicario del Direttore dell’Inail Dottor Giovanni Asaro, il Dottor Roberto Sardo Presidente regionale Piemonte e il Dottor Giulio Garello, Presidente territoriale Torino dell’ANMIL.