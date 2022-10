Espone cartello 'Onore all'Ucraina', ristorante torinese nel mirino delle chat filo-russe

Un ristorante espone un cartello di solidarietà all'Ucraina ed entra nel mirino delle chat filo-russe, dove gli utenti, fra critiche e insulti, parlano di organizzare boicottaggi e di presentare denunce alla magistratura.

Il locale è stato indicato con nome e indirizzo del centro storico di Torino: sulla vetrina è apparso un messaggio in cui si attribuiscono "Onore al popolo ucraino e ai suoi valorosi combattenti", aggiungendo "biasimo" ai russi che "fingono di non vedere e non capire" e "infamia al loro capo".

Su TripAdvisor, sono apparse recensioni del calibro di "posto disgustoso con proprietario arrogante", "ambiente maleodorante" e persino "atteggiamento discriminatorio nei confronti dei russi".