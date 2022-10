ATP Finals di tennis: posticipato l'inizio delle finali del 20 novembre

ATP e FIT annunciano una modifica negli orari delle finali delle Nitto ATP Finals. La sessione finale, in calendario domenica 20 novembre, inizierà alle 16 con la finale del torneo di doppio per proseguire con quella del singolare, in programma non prima delle 19.

Il posticipo è stato deciso per garantire la migliore audience globale all’evento più importante dell’edizione 2022 dell’ATP Tour. Infatti, lo spostamento al 20 novembre della cerimonia inaugurale e della prima partita della Coppa del Mondo di calcio, che prenderà il via in Qatar con il match fra la squadra di casa e l’Ecuador, avrebbe determinato una sovrapposizione con lo svolgimento della finale del singolare, attualmente previsto per le 17. Gli orari di tutte le giornate precedenti non subiranno alcuna modifica.