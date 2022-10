Asl To5, l'assessore Icardi: "Nuovo ospedale? Ancora nessuna decisione riguardo il sito dove sorgerà"

“Sul nuovo ospedale dell’Asl To 5 non è stata ancora operata nessuna scelta. E’ stato effettuato uno studio tecnico, rigorosamente tecnico, da parte di una commissione congiunta Regione Asl e Ires per la valutazione comparativa dei vari siti, con attribuzione di punteggi numerici, per facilitare la scelta. La commissione è formata da soli tecnici e il risultato è nelle mani dei consiglieri regionali. La Giunta farà una proposta sulla localizzazione dell’opera e la sottoporrà alla valutazione del Consiglio regionale”. Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, smentisce le indiscrezioni stampa secondo cui sarebbe già stata approvata da parte delle Giunta regionale la scelta del sito del nuovo ospedale dell’Asl To5.