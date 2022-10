I migliori giocatori di golf al mondo

Il golf è uno sport in cui l'abilità e la fortuna sono molto importanti, ma anche ciò che ti fa essere un giocatore di livello mondiale non dipende solo dalla tua capacità.

Molto dipende anche da chi sei e da quanto hai potenziato le tue attitudini nel corso degli anni.

Sebbene vi siano stati molti campioni di golf negli ultimi decenni, abbiamo comunque stilato una classifica della top 10 dei migliori giovani talentuosi che hanno gioito questa disciplina nell'ultimo secolo.

Il golf è uno sport che dal 2000 è diventato popolare a livello mondiale anche grazie ai bookmakers che offrono Bonus Scommesse per chi scommette su sport minori come il golf.

Si gioca su alcune delle migliori terre di golf al mondo, per esempio a Palm Springs, California, dove si trova il campo più bello e famoso al mondo: Rancho Mirage Country Club.

Tiger Woods

Tiger Woods è uno dei golfisti più famosi della storia. Ha vinto 14 tornei major ed è uno dei migliori giocatori della storia. Tiger Woods è anche una leggenda di questo sport. Ha vinto 79 tornei del PGA Tour da quando è diventato professionista nel 1996, all'età di 20 anni.

Dopo una serie di problemi e nel corso del 2010, Tiger Woods è tornato alla vittoria ed è diventato il numero uno al mondo.

Il 24 gennaio 2013 ha battuto il record di Jack Nicklaus per il maggior numero di tornei vinti da professionista con 18 major alle spalle.

Phil Mickelson

Phil Mickelson è un golfista che ha vinto 16 eventi del PGA Tour. Ha vinto anche quattro volte sull'European Tour, una volta sul Japan Golf Tour e una volta sull'Asian Tour.

Mickelson ha avuto successo anche in molti dei campionati più importanti del golf:

Si è classificato cinque volte secondo nei tornei più importanti ed è stato il numero uno al mondo da Golf Digest nel 2003 e nel 2005.

Nel 2004 ha ottenuto il suo miglior piazzamento di sempre in un campionato major al Masters; è arrivato secondo dietro a Tiger Woods per due colpi (Woods ha girato in 69 contro i 71 di Mickelson).

È stato il suo quarto piazzamento tra i primi tre ad Augusta National, ma alla fine è riuscito a conquistare la sua prima giacca verde quattro anni dopo, quando ha battuto Adam Scott per tre colpi dopo aver girato 69-66 in quei due giorni per vincere di nuovo tutto!

Jack Nicklaus

Se siete appassionati di golf, probabilmente avrete già sentito il nome di Jack Nicklaus.

Anzi, è molto probabile che se state leggendo queste righe è perché è stato uno dei vostri giocatori preferiti da piccoli.

Nicklaus è uno dei golfisti più famosi della storia e vanta numerosi successi per la sua lunga carriera sul campo.

Nicklaus ha vinto 18 major durante la sua carriera, il maggior numero di golfisti di sempre! È stato anche il primo a vincere più di 1 milione di dollari di montepremi dei tornei!

Ha anche vinto 10 eventi del PGA Tour, più di chiunque altro nella sua carriera (e ha realizzato un incredibile numero di 72 putt per round).

Nel 1974, Nicklaus ha fatto qualcosa di speciale: è diventato solo la seconda persona di sempre (dopo Ben Hogan) a vincere tutti e quattro i campionati major in un anno!

Questo si chiama "Il Grande Slam" ed è considerato da molti come uno dei suoi più grandi successi.

Tom Watson

Tommy Watson è il più grande golfista di tutti i tempi. È stato due volte campione Masters, otto volte vincitore di major e uno dei più grandi ambasciatori del golf.

Soprannominato "Tommy" da bambino per la sua rapidità nel fare amicizia con tutti, Watson è cresciuto a Kansas City giocando dapprima a baseball e a pallacanestro prima di trovare la sua strada nel golf con l'aiuto del padre che lo incoraggiava a giocare ogni giorno dopo la scuola.

Watson ha vinto il suo primo major al British Open Championship del 1977 al Carnoustie Golf Links insieme a Jack Nicklaus, che ha detto: "Quel giorno ho giocato con lui per 18 buche; sono tornato a casa e ho dormito come un bambino".

Watson avrebbe vinto altri due Open, tra cui quello del 1989 a Turnberry, quando a 46 anni è diventato il giocatore più anziano ad aver vinto un Major, battendo il record di Bobby Jones di quasi 10 anni!

Sam Snead

Sam Snead è l'unico giocatore della storia ad aver vinto due Masters. È stato anche il primo golfista a vincere tre major in carriera (uno dei quali vinto due volte) e per quattro volte ha vinto sette eventi del PGA Tour in un anno.

La sua carriera di giocatore è durata dal 1935 al 1960, un periodo piuttosto breve rispetto ad altri golfisti.

Byron Nelson

Byron Nelson, noto anche come "Lord Byron", è nato in questo giorno a Waxahachie, in Texas. Ha giocato dal 1930 al 1946 ed è uno dei più grandi golfisti di tutti i tempi.

In quegli anni ha vinto 18 tornei e 11 major. È l'unico giocatore di golf ad aver vinto cinque campionati maggiori consecutivi (il Masters Tournament).

Seve Ballesteros

Seve Ballesteros è stato un golfista spagnolo che ha vinto cinque campionati importanti. È noto per il suo stile di gioco aggressivo e non convenzionale.

È stato il primo europeo a vincere il Masters ed è uno dei tre golfisti ad aver vinto almeno una volta ciascuno dei quattro major, insieme a Jack Nicklaus e Tiger Woods.

Ballesteros ha dominato la scena del golf internazionale nel 1980, quando ha vinto il British Open, l’U.S. Open ed il PGA Championship in tre mesi consecutivi; questa impresa non si era mai verificata prima in tutta la storia del tour.

Gary Player

Gary Player, il primo professionista del golf a vincere nove campionati major e l'unico uomo ad aver vinto tutti e quattro i campionati major in un anno, è una leggenda vivente.

È stato il numero uno al mondo per 331 settimane dal 1962 al 1971 e rimane uno dei soli cinque giocatori (insieme a Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan e Gene Sarazen) ad aver vinto più di 70 tornei in tutto il mondo.

Detiene inoltre numerosi record: è stato il primo golfista a essere inserito sia nella World Golf Hall of Fame che nella International Golf Hall of Fame; ha vinto 13 major da dilettante prima di diventare professionista; è stato nominato sportivo del secolo in Sudafrica; il suo record di nove vittorie nei major non è mai stato eguagliato da nessun altro golfista; Gary Player ha progettato oltre 300 campi da golf in tutto il mondo durante la sua vita.

Arnold Palmer

Arnold Palmer è una leggenda di questo sport e per una buona ragione: è stato uno dei migliori golfisti di sempre.

Ha vinto più di 1 milione di dollari in premi in carriera, un risultato eccezionale se si considera che lo ha fatto prima che i premi fossero così alti come oggi.

Ha vinto quattro titoli Masters e uno U.S. Open Championship, due campionati maggiori rispetto a tutti gli altri giocatori di questa lista (anche Jack Nicklaus ha vinto quattro titoli Masters). Ha inoltre vinto due British Open Championship.

L'eredità di Palmer va oltre il suo successo personale; ha contribuito a far crescere il gioco in tutto il mondo rendendolo più accessibile alla gente comune grazie ai suoi accordi di sponsorizzazione con Titleist e Mercedes Benz e ospitando tornei sui campi di tutta l'America aperti agli spettatori che pagavano una quota d'iscrizione bassa (o addirittura gratuita).

Ben Hogan

Ben Hogan è stato un golfista professionista americano, generalmente considerato uno dei più grandi giocatori della storia del gioco.

Dopo aver vinto due volte il campionato di Ryder Cup (nel 1947 e nel 1955) ed essere stato numero 2 nella classifica mondiale per quattro stagioni consecutive (dal 1948 al 1952),

Hogan ha vinto ben 11 tornei PGA Tour, tra cui quattro major: Masters Tournament nel 1951 e nel 1953; U.S Open nel 1948 e nel 1951; British Open nel 1953 e 1957.