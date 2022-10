Settimo Torinese, emergenza riscaldamento: il Comune tratta per "alleggerire" le bollette per i più fragili

Caro bollette e timori per l'inverno anche a Settimo Torinese , dove il Comune sta lavorando con Engie per introdurre misure di sostegno sulla bolletta del teleriscaldamento destinate alle fasce più fragili. Anche in considerazione del fatto che finora lo stesso teleriscaldamento è stato escluso dalle misure di sostegno governativo. L'accordo, che dovrebbe essere definito nei suoi dettagli entro il mese di ottobre, dovrebbe prevedere l'introduzione di un bonus applicato sulle bollette di questa stagione termica. Il bonus è destinato a famiglie e sarà erogato sulla base della fascia ISEE. Nei dettagli dell'accordo sarà prossimamente definita la soglia ISEE sotto la quale sarà possibile chiedere il bonus.

"I rincari stanno impattando sui bilanci familiari e del Comune – spiega la sindaca Elena Piastra –. Dagli ultimi calcoli, il Comune e le sue società dovranno affrontare circa 2 milioni di costi extra per illuminazione pubblica, riscaldamento degli edifici, eccetera. Esattamente come le famiglie, dobbiamo fare economia, consapevoli che non basterà a risolvere del tutto il problema. Sugli edifici pubblici stiamo ragionando per posticipare il più possibile l'accensione dei riscaldamenti, andando più in là possibile rispetto al 22 ottobre se le condizioni meteo lo consentiranno. Inoltre, stiamo valutando la possibilità di razionalizzare l'accensione degli impianti durante la giornata. Parallelamente, lavoriamo con Engie per evitare che i clienti del teleriscaldamento, in particolare quelli nelle fasce fragili, siano esclusi dalle misure di contenimento dei costi. Il nostro margine di manovra è limitato, ma alcune azioni di possono mettere in atto e stiamo cercando di farlo".