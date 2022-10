Un cantiere dopo l'altro in San Salvario, Amadeo (Torino Bellissima): "Disagio continuo per cittadini e commercianti"

Non c'è tregua per la viabilità in San Salvario.

Il quartiere, da sempre in difficoltà per quanto riguarda strade e parcheggi, negli ultimi mesi è diventato un cantieri a cielo aperto, in particolare in via Ormea e nelle sue traverse. Un dedalo di transenne che limita il passaggio delle macchine ma talvolta anche dei pedoni.

Via Raffaello, via Belfiore, via Principe Tommaso, via Sant'Anselmo, via Galliari e via Baretti, sono tra i tratti di strada più colpite dai lavori.

Da febbraio, sono presenti ben cinque cantieri dell'Iren che sta intervenendo per porre le tubazioni del teleriscaldamento. Diversi però i disagi riscontrati dai cittadini, soprattutto i residenti e i commercianti che lamentano il traffico imbottigliato e l'assenza di parcheggi.

"I cantieri sono sparsi a macchia di leopardo e seppur segnalati, si spostano di continuo e ai cittadini non viene comunicato adeguatamente" commenta la consigliera Claudia Amedeo (Torino Bellissima) che questa sera in Consiglio ha richiesto chiarimenti.

Anche perché i disagi in San Salvario potrebbero prolungarsi. "Dopo la chiusura dei cantieri dell'Iren, si attenderà un mese, e due cantieri almeno su cinque saranno riaperti per i lavori di allacciamento all'acquedotto dei negozi. Che senso ha?".