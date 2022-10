Ladri seriali di catalizzatori di marmitte: cadono nella trappola di Polizia municipale e carabinieri a Settimo Torinese

Un furto sventato, due recuperi di refurtiva e due sequestri di immobili nell'ultima settimana. E' il bilancio delle operazioni messe a segno dalla Polizia municipale di Settimo Torinese in collaborazione con i carabinieri.

In particolare, sono due le case (di cui una è una villa) cui sono stati messi i sigilli per violazione delle norme sull'edilizia. Ma sul posto sono stati trovati anche alcuni gioielli che si pensa possano essere stati sottratti ai legittimi proprietari. Ecco perché, per le persone finite nei guai, sono scattate le denunce per violazione delle norme sull'edilizia, ma anche per sospetta ricettazione. I monili sono custoditi nella tenenza dei carabinieri di via Regio Parco, a cui ci si può rivolgere per verificarne la legittima proprietà.

Ma le forze dell'ordine hanno anche sventato un furto in via Vercelli, grazie alla collaborazione fra cittadinanza e forze dell'ordine. Un residente ha notato quattro individui che armeggiavano su un furgone posteggiato in strada e ha chiamato i carabinieri dando l'allarme. I quattro si sono dati alla fuga in auto, seguiti da una pattuglia che nel frattempo li aveva intercettati. I quattro sono scappati a piedi, ma i militari sono riusciti ad arrestare uno dei responsabili. A bordo della loro auto sono stati trovati i catalizzatori sottratti alle marmitte di varie auto, sempre in zona villaggio Fiat.