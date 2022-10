Moncenisio, lavori in corso lungo la Strada Provinciale 212

Lavori in corso lungo la Strada Provinciale numero 212 che collega il comune di Novalesa a quello del Moncenisio salendo in quota da 800 a 1460 metri. I mezzi sono in azione per la messa in sicurezza e miglioramenti della viabilità della strada montana che come ogni anno ha bisogno d’interventi di manutenzione dovuti a cedimenti alla quale i manufatti a quelle quote sono soggetti con frequenza. Si tratta di lavori finanziati con fondi del Comune di Moncenisio e della Città Metropolitana. Gli operai saranno in loco sulle curve e rettilinei brevi che caratterizzano una delle due strade di accesso al piccolo comune di montagna. Spiega il sindaco Mauri Carena. “Si tratta della principale via di accesso al nostro paese, dunque l’accesso primario per importanza sia per la sicurezza dei residenti che per chi frequenta il borgo per turismo. L’impegno del Comune in questo senso è notevole e proporzionato al bilancio che non permette lavori ingenti ma comunque una funzionale manutenzione”. Questi lavori per raggiungere il paese si sommano a quelli da poco terminati in paese che hanno riguardato le vie cittadine con un nuovo manto in pietra.