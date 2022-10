Luserna San Giovanni, strada provinciale chiusa per l'incendio e case evacuate [FOTO e VIDEO]

Provinciale chiusa e case nelle vicinanze evacuate. L'incendio al capannone della Pontevecchio in via Primo Maggio 192 a Luserna San Giovanni ha preso vigore e la situazione si è complicata.

33 unità dei Vigili del fuoco sul posto

In corso un massiccio intervento dei Vigili del fuoco, presenti con 33 unità, oltre ad altri mezzi di soccorso.

Il Comune intanto ha emesso un'ordinanza vietando l'apertura di finestre o altri infissi e l'utilizzo di acqua piovana raccolta in vasche o pozzi a chi abita dal civico 2 al civico 216 e dal 7 al 173 della via.

Arpa verifica le ricadute ambientali

Arpa è stata attivata dai Vigili del Fuoco per accertare le eventuali ricadute ambientali.

I primi esiti analitici effettuati con strumentazione portatile evidenziano i Cov (Composti Organici Volatili) tra i 200 e i 500 ppb (parti per bilione) a fronte di un valore di fondo di circa 120 ppb. La pioggia attualmente in atto sul posto determina la ricaduta dei fumi sul centro abitato in prossimità dell'incendio. È stato installato un campionatore per la determinazione delle diossine.

Arpa proseguirà i controlli fino a emergenze conclusa.