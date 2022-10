Chiude El Centenario a Settimo: "Si pensa solo ai centri commerciali". Il Comune replica: "Spesi 700mila euro per raddoppiare l'isola pedonale"

Fajitas di pollo calde, quesadillas, tacos e nachos. Erano queste alcune delle specialità messicane che si trovavano al El Centenario di Settimo Torinese, prima che lo scorso 4 luglio cessasse completamente l'attività. Un locale da 50 coperti nel cuore del centro storico, in via San Francesco d'Assisi 1. Se l'attività è piuttosto recente ed è nata nel 2018, la catena di cui fa parte è un nome storico per chi è in cerca dei sapori del sud America. A El Centenario di corso Giacomo Matteotti si sono affiancati in questi anni Casa Pepa in via Berthollet, uno a Carmagnola e quello di Settimo Torinese.

"Settimo incrementa gli incassi con i centri commerciali"

Che due mesi fa ha chiuso definitivamente. Le motivazioni? Molteplici, come spiega il titolare Tommaso Cavallero: "Il locale era posizionato in centro e ha lavorato bene fino a quando non c’è stato raddoppio dell'outlet Settimo Cielo". Ed il ristoratore punta il dito contro l'amministrazione guidata dal sindaco Elena Piastra: "Il problema è il Comune, che incrementa gli incassi destinando le aree a nuovi centri commerciali".

"Settimo dormitorio enorme"

"Settimo - rincara Cavallero - sta diventando un dormitorio enorme: tutti commercianti i scappano perché l'amministrazione non investe sul territorio. Nel centro città non c’è nulla: non c'è un museo, né eventi. Tutta la socializzazione viene demandata ai centri commerciali".

Il sindaco Piastra: "Azioni a sostegno del commercio"

Il sindaco di Settimo Torinese Elena Piastra è conscia delle difficoltà che vivono gli esercenti: "I rincari, la concorrenza della vendita online e dei grandi centri commerciali sono sicuramente un problema e come Comune abbiamo messo in campo varie azioni per sostenere il commercio di vicinato, anche in prospettiva dell'apertura di ToDream ai nostri confini, una scelta unilaterale del Comune di Torino che impatta inevitabilmente su di noi".

700mila euro per raddoppio pedonale