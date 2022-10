Sugherificio Molinas supera i 36 milioni di fatturato nel 2021

Dal 1920 a Calangianus, in Sardegna, è attiva quella che oggi è una delle principali aziende italiane a operare nel settore del sughero. Si tratta di Sugherificio Molinas, un’impresa internazionale fortemente radicata nel territorio ma con una visione moderna e la missione di dar vita a un’economia circolare che si sostiene e alimenta, in cui solidarietà e responsabilità sociale sono i pilastri che da sempre guidano la mano di chi la conduce.

Il principale punto di forza di Sugherificio Molinas è quello di lavorare una materia 100% italiana e 100% naturale. L’approvigionamento di materia prima avviene negli oltre 8000 ettari di sugherete isolane e toscane, mentre la produzione è interamente concentrata in Sardegna ed è volta principalmente alla realizzazione di tappi per l’enologia: nel 2021 ne sono stati prodotti più di 1 miliardo e 800 milioni, in aumento rispetto all’anno precedente, per un fatturato complessivo di oltre 36 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto ai valori del 2020.

La produzione di Sugherificio Molinas è diversificata, capace di rivolgersi tanto alle piccole cantine quanto alle grandi imprese vinicole italiane ed estere; il core business è rappresentato dalla produzione e vendita di tappi, ma è rilevante anche la produzione di pannelli in sughero per il settore della bioedilizia. Per affrontare una tale capacità produttiva lo stabilimento si sviluppa in un complesso di circa 50 mila metri quadrati di superficie, ma i prodotti sono diffusi in tutto il mondo grazie alla presenza di filiere distributive in Argentina, Cile e Stati Uniti e ad una ramificazione capillare della rete di agenti in più Paesi.

Nel 2021 il mercato principale di Sugherificio Molinas si è confermato essere quello nazionale, con una crescita di oltre il 22% rispetto al 2020. Altri mercati in cui si è registrata una crescita significativa sono stati la Cina (+3,6%) e il Sud America (+8,7%).

Oltre a rafforzare la propria posizione all’interno dei mercati già raggiunti, nel 2022 Sugherificio Molinas non ha voluto rinunciare a trovare nuovi sbocchi e opportunità: l’azienda, infatti, sta lavorando per portare i propri prodotti anche in Francia, Belgio e altri mercati europei ed extraeropei. Sugherificio Molinas, oggi, dimostra di essere una realtà solida nel nostro Paese, un’azienda leader che offre lavoro a più di 200 dipendenti, che investe nella meritocrazia, nella ricerca e nelle giovani risorse. Il 75% dei collaboratori è rappresentato da personale esperto e qualificato, in grado di garantire uno svolgimento e un controllo dei processi secondo precisi standard qualitativi; il restante 25% è rappresentato da giovani apprendisti, fondamentali per assicurare il ricambio generazionale, per portare nuove conoscenze e competenze all’interno del settore e per mantenere elevato il know-how all’interno dell’azienda. Significativo anche il fatto che il 51% dei responsabili, degli impiegati e dei tecnici specializzati sia rappresentato da donne, a dimostrazione della particolare sensibilità manifestata dalla dirigenza aziendale nei confronti del gender gap. Per scoprire di più su Sugherificio Molinas, visita il loro sito web o segui gli account social Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e TikTok.