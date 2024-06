Lunedì difficile per Santa Rita, incidente in corso Agnelli: donna resta agganciata al 10 e cade. Tram fermi e tante ambulanze [FOTO]

Inizio di settimana caotico per chi vive in zona Santa Rita. Un incidente si è infatti verificato all'incrocio tra via san Marino e corso Agnelli, causando non poche difficoltà al traffico. Testimoni raccontano che una signora anziana è rimasta agganciata a una vettura del 10 mezzo mentre stava ripartendo dopo aver fatto lo stop, in direzione centro città ed è caduta a terra. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Gli agenti della Polizia municipale stanno effettuando i rilievi mentre la linea è stata deviata su un percorso alternativo. Da corso Agnelli angolo corso Tazzoli per corso Unione Sovietica, corso Turati, corso Sommeiller, rotonda Einaudi e segue percorso regolare.

Tante le ambulanze sul posto, mentre il transito dei mezzi pubblici è rimasto bloccato con molti tram numero 10 che attendono sui binari di poter ripartire.