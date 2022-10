Settimo Torinese, una serata per celebrare la buona cucina della Basilicata (e non solo) [FOTO]

Una serata per celebrare la buona tavola, ma anche la storia e le tradizioni di un territorio. Tutto questo è successo a Settimo Torinese, nei giorni scorsi, nel segno della Basilicata (e non solo). Un debutto, di successo, ma che avrà anche il seguito di un calendario ricco di appuntamenti.

"Inauguriamo un nuovo spazio - spiega Sergio Bisacca, dell'associazione di Mutuo soccorso di Settimo - e ogni settimana pensiamo di riempire questo spazio con eventi culinari o culturali. E cominciamo con la collaborazione dell'Associazione lucana e presentando un piatto lucano, ma un po' tutte le tradizioni di quel territorio. La prossima settimana abbiamo già in programma un altro evento legato a cucina e tradizioni. Ogni giovedì faremo un evento culturale".

Questa prima serata è stata sold out e la speranza da parte degli organizzatori è che questo possa essere di buon auspicio per il resto del calendario: "Ci saranno mostre, presentazione di vini, oppure un momento culinario come quello di questa sera, ma sempre legato con storia e tradizione dell'area di appartenenza", conclude Bisacca.