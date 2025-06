Torino accoglie la reliquia del beato Frassati, una novena tra fede e memoria [FOTO]

Si è intensificato con grande partecipazione il programma della novena in onore del beato Pier Giorgio Frassati, presso la parrocchia a lui dedicata in via Pietro Cossa 280. Ieri, venerdì 27 giugno, è stato uno dei momenti più attesi e significativi: l’arrivo della reliquia del beato, accolta con commozione dai fedeli riuniti per la preghiera comunitaria.

La giornata è proseguita nel pomeriggio con il Rosario e, alle 17.30, l’incontro “Incontriamo Pier Giorgio” con padre Carmine Arice, superiore generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo. In serata, l’adorazione, la recita del Rosario e la Messa animata dall’Azione Cattolica hanno concluso una giornata carica di spiritualità e memoria.

Il cammino proseguirà oggi, sabato 28 giugno, con la venerazione delle reliquie al mattino e, nel pomeriggio, l’adorazione e la Messa presieduta da mons. Gabriele Mana, Vescovo emerito di Biella, con il coro Cantores Egidii.

Domenica 29 giugno sarà scandita da appuntamenti significativi: Messa mattutina animata dal noviziato Ive dedicato a Frassati e, alle 17.30, un secondo incontro “Incontriamo Pier Giorgio” con don Primo Soldi, che festeggerà il 60° anniversario di sacerdozio e presenterà il suo libro L’uomo delle 8 beatitudini. In serata, la Messa delle 21 sarà presieduta dai padri domenicani.

Il programma continuerà ogni sera, dal 30 giugno al 3 luglio, con adorazione, Rosario e Messa. Tra gli ospiti, don Massimo Minola, mons. Pier Giorgio Micchiardi e don Francesco Saverio Venuto.

Il culmine sarà venerdì 4 luglio: alle 18 la Messa solenne in parrocchia e alle 21, nella Cattedrale di San Giovanni Battista, la celebrazione presieduta dall’arcivescovo, card. Roberto Repole, seguita da un’intensa adorazione eucaristica.