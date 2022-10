Bollette e rincari, al Lingotto apre un nuovo punto Enel: "In un periodo cosi vogliamo ascoltare le persone"

Assistenza, forniture, efficienza energetica e sostenibilità sono tra le parole chiave di questo luogo. " Fino a qualche tempo fa i centri commerciali erano considerati solo luoghi di shopping, ma ora ci sono sempre più servizi per la clientela e dunque il territorio, come dimostra anche il Centro vaccini, ma anche le Poste e il centro Humanitas. Il rapporto con il territorio è fondamentale ", spiega Fabrizio Cardamone , direttore del centro commerciale Lingotto.

"Vogliamo essere a Torino in una chiave diversa. Vogliamo avvicinarsi ulteriormente al cliente nell'arco della sua giornata – aggiunge Francesco Cecchetti, responsabile Macro Area Nord Ovest Mercato Italia, Enel Energia - Il tutto in un'ottica di servizio integrato, a partire da luce e gas, ma non solo".

L'importanza della prossimità con la gente

"Siamo qui per essere vicini alle persone, ma in Torino ne abbiamo più di una decina. Cerchiamo la prossimità con la gente - aggiunge - e sull'efficienza energetica siamo sicuri ci sia la soluzione per le preoccupazioni e le difficoltà di questo momento. Ascoltiamo la loro storia personale e cerchiamo una risposta adeguata. Non è detto che sia sempre quella gradita dal cliente, ma siamo in un periodo di grande volatilità e dobbiamo essere coerenti e attendibili".

"Siamo in un luogo iconico di Torino, compensando la presenza nella zona Nord anche in questa area Sud, una zona che si sta sviluppando in maniera evidente", aggiunge l’assessore comunale al Commercio, Paolo Chiavarino. "E soprattutto nel momento che stiamo attraversando le persone stanno soffrendo rincari e difficoltà molto pesanti, ecco perché può essere prezioso il contributo di questo punto".