Domani al Conservatorio di Torino la finalissima del concorso internazionale "Fosco Corti"

Domani, domenica 23 ottobre, dalle ore 10 alle 19 il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ospiterà la finale dei mondiali della direzione corale per il Concorso internazionale di direzione corale Fosco Corti. Sono stati diciotto i direttori ammessi alla competizione, provenienti da dodici nazioni: Italia, Argentina, Francia, Germania, Lettonia, Estonia, Polonia, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Taiwan, USA.

L’evento è organizzato da Feniarco e Associazione Cori Piemontesi in partenariato con European Choral Association. Regione Piemonte e Città di Torino, con la fondamentale collaborazione del conservatorio G. Verdi che ospiterà tutte le fasi del concorso. “Il Conservatorio di Torino è fiero di ospitare la seconda edizione del Concorso Fosco Corti. Non solo questa importante competizione si svolge all'interno delle nostre mura, ma il Conservatorio è parte attiva del progetto. Uno dei brani d'obbligo del concorso è stato composto da uno dei nostri studenti, selezionato a sua volta in seno ad un concorso interno.” – ha dichiarato il direttore Francesco Pennarola, che ha aggiunto: “Inoltre è un gesto fortemente simbolico fare uscire da un Conservatorio il vincitore di un concorso così importante: è nelle aule delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale che si formano i direttori, i concertisti e i compositori che popolano il mondo musicale.”

Nei giorni scorsi si sono svolte le prove eliminatorie che hanno previsto nella prima parte l’esecuzione di due brani estratti a sorte, nella seconda la concertazione di un brano. La giuria, composta dai maestri Frieder Bernius (Germania), Josep Vila i Casañas (Spagna), Maria Goundorina (Russia), Filippo Maria Bressan (Italia) e Carlo Pavese (Italia) comunicherà il vincitore alle ore 19, tra gli ultimi cinque direttori che sono stati selezionati per la finalissima.

Alle ore 17, in attesa della proclamazione del vincitore, ci sarà il concerto dello Slovenian Philarmonic Choir, diretto da Gregor Klancic.