L'assemblea provinciale del Pd riunita per analizzare la sconfitta alle elezioni politiche

Continua la fase di ascolto in casa Pd a Torino, dopo la sconfitta elettorale nazionale di settembre, senza dimenticare però il risultato al contrario soddisfacente ottenuto sul territorio. E' quanto è emerso dall'assemblea metropolitana del Partito Democratico che si è svolta questa mattina alla Palafortino.

Dal Pd fanno sapere che il segretario metropolitano Marcello Mazzù e la segreteria, in attesa che la direzione da Roma stabilisca le regole per il congresso nazionale e per il congresso regionale piemontese, continuerà il giro nei circoli del partito per raccogliere le opinioni del militanti dem sulla situazione politica attuale e le riflessioni post voto.