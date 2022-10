Riapre il Befed mulino, il ritrovo storico dei giovani di Settimo

Riapre dopo quattro anni il Befed Settimo Torinese Mulino, il popolarissimo ristorante dove i giovani di Settimo si incontravano per serate a base di galletto alla brace, birra e musica e torna ad essere un punto aggregativo di riferimento pensato ora anche per le famiglie e i bambini.

La nuova inaugurazione giovedì 27 ottobre alle 18.30 in piazza Freidano con una grande festa cui parteciperà anche l’Amministrazione Comunale, con l’intrattenimento musicale dei DJ di TOradio.

"La riapertura di un locale che ha segnato la storia di Settimo è una buona notizia da molti punti di vista - evidenzia l’assessore al commercio del Comune di Settimo, Chiara Gaiola - È un segnale positivo per il commercio in un periodo complesso e garantisce anche il consolidamento della funzione sociale, aggregativa e culturale dell'area, che oltre al Befed integra spazi pubblici di significativa importanza per la nostra comunità: l'Ecomuseo del Freidano con il suo spazio mostre, l'Emporio solidale, polo di un welfare inclusivo, e gli spazi esterni che da tempo usiamo per ospitare eventi e iniziative".