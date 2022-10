Gtt, 92 bus nuovi sulle strade della provincia di Torino: si dimezza l'età dei mezzi

Monitoraggio sulla Torino-Pinerolo

Dal punto di vista delle criticità, negli ultimi giorni è stato avviato un monitoraggio sulla linea Torino-Orbassano-Cumiana-Pinerolo, in particolare nel Comune di Piossasco. I problemi sono legati al fatto che Gtt ha inserito su questa tratta bus urbani snodati per "adeguare il servizio alla domanda. Tali veicoli non vengono 'ancora utilizzati appieno, soprattutto dai ragazzi delle scuole'. "È in programma un incontro con il sindaco di Piossasco e un gruppo di clienti, che ha evidenziato il problema, per trovare la soluzione migliore".