A Torino mense scolastiche di qualità, cinque ditte ammesse alla seconda fase

Eutourist, Camst, Ladisa, Cirfood e Vivenda. Sono cinque le aziende che passano alla seconda fase della gara d'appalto per le mense scolastiche di Torino. I nomi sono emersi questa mattina, durante la seduta pubblica di ammissione all'esame dell’offerta tecnica. Esclusa invece Euroristorazione per la mancanza di alcuni requisiti previsti dalla legge.

40 mila pasti giornalieri

Tra i punti cardine del bando una ristorazione di qualità, il più possibile a km0 e a basso impatto ambientale per le scuole torinesi. La "rivoluzione" nel mondo della ristorazione scolastica sarà operativa da gennaio. Per capire la portata dell’operazione bastano i numeri: 40.000 pasti giornalieri, 340 scuole coinvolte e 7milioni di pasti all’anno, con 4.000 menu personalizzati per esigenze di religione e 1.000 per le intolleranze. Il valore quinquennale della gara d’appalto è 150 milioni di euro, senza ribassi.

Dal punto di vista cronologico, ora inizia la fase di esame e valutazione delle offerte tecniche: il 23 novembre si dovrebbe tenere la prossima seduta.