Aief apre un nuovo sportello a Torino Nord: "Offriamo sostegno e supporto alle famiglie"

Un punto di riferimento per le famiglie, per sostenerle in un momento di difficoltà. E' stato inaugurato ieri il nuovo centro Aief di Torino Nord in via Vistorio 46/b.

Un'occasione per ribadire il programma di sviluppo e potenziamento delle attività degli Sportelli AIEF, già operativi all’interno del centro Aief Torino Sud, aperto nel 2021 a Mirafiori in Via Farinelli 36/9, e del centro Aief Torino Nord, inaugurato quest’anno nel quartiere Rebaudengo in Via Vistrorio 46/B.

Orientamento e pareri su questioni familiari, dalle separazioni difficili ai disagi familiari, da consulenza legale a criticità abitative è quanto le famiglie possono trovare nello “Sportello AIEF di primo ascolto, aiuto e orientamento”. Genitori e studenti possono rivolgersi allo “Sportello AIEF per la scuola e il sostegno didattico” per richieste di aiuto, orientamento e pareri su questioni scolastiche, per un sostegno al rapporto tra la famiglia e la scuola. Volontari e professionisti sono pronti a seguire casi di bullismo, cyberbullismo e violazioni dei diritti degli studenti. Lo “Sportello AIEF sociale e solidale” è dedicato alla progettazione e alla realizzazione di progetti a supporto della solidarietà sociale. Si è appena conclusa la campagna della “Cartoleria Solidale AIEF” con la distribuzione di 400 kit di cartoleria. Volontari formati e professionisti ricevono le persone agli sportelli AIEF per dar loro un sostegno gratuito. Per i volontari, inoltre, è stato presentato un corso di formazione che partirà il prossimo 15 novembre e l’Associazione AIEF ha manifestato la necessità di individuare nuovi volontari.

"In questo momento in cui è forte il bisogno dei cittadini e delle famiglie di trovare sostegno e supporto alle numerose difficoltà che attraversano è di importante rilevanza il potenziamento dei nostri sportelli sul territorio", dichiara Tommaso Varaldo, presidente AIEF. "La scelta di posizionarli nelle due periferie nord e sud della Città è dettata dalla volontà di poter divenire punto di riferimento non solo per Torino ma anche per i Comuni limitrofi".



"La zona ha bisogno di servizi come questi: caf e patronati che non si limitino a un'attività base, ma offrono un aiuto alle famiglie. Come Circoscrizione li supportiamo, siamo contenti e speriamo che possano offrire servizi simili anche da in altre zone della città", è il commento entusiasta di Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6.



"Questi centri hanno un valore importante, quello del valore di un presidio territoriale fondamentale. Sicuramente sarà di supporto a tutte le attività e ai servizi degli enti locali: un centro d'ascolto unico, dove poter aprire le proprie problematiche a 360 gradi e ricevere un instradamento verso la soluzione: questa è innovazione sociale", afferma Chiara Caucino, assessore ai Servizi Sociali della Regione Piemonte.