Nuova area giochi via Bizzozero: a novembre partono i lavori

L'area giochi di via Bizzozero, vicino al sottopasso Spezia, presto prossima alla rigenerazione.

Nei giorni scorsi la Circoscrizione 8 ha presentato il grande intervento di manutenzione staordinaria che interesserà l'area, troppo vicina ai palazzi circostanti.

I lavori partiranno fra novembre e dicembre e prevedono la realizzazione di un'area di maggiori dimensioni dotata di cinque attrezzature al posto delle tre preesistenti, lasciando al tempo stesso maggiore spazio dai condomini vicini.

"Le piastre gioco -spiega la coordinatrice Francesca Gruppi - saranno dotate di pavimentazioni anti-trauma in gomma e di nuove attrezzature ludiche, con giochi inclusivi. La recinzione sarà sostituita e rifatta e le panchine saranno riverniciate e riparate. Per creare ulteriore ombreggiatura, ove possibile, si provvederà a ripiantumare gli alberi per arrivare a ripristinare il patrimonio arboreo originario".