Una nuova palazzina da 8 piani sulle ceneri dell'ex Clinica Bernini

Un nuovo volto per l'ex "Clinica Bernini". La Giunta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha dato il via libera alla demolizione e ricostruzione del fabbricato costruita nel 1950 e noto per la sua funzione di struttura sanitaria ospedaliera privata.

Palazzina da 8 piani e garage

Attualmente i locali dell'edificio - collocato nell'isolato compreso tra corso Francia, via Duchessa Jolanda e via Goffredo Casalis - sono dismessi e inutilizzati. Al posto dell'ex "Clinica Bernini" sorgerà una palazzina di 8 piani con appartamenti ad uso residenziale: previsti anche due piani sottoterra per i garage.

Mazzoleni: "Si riqualifica tassello urbano centrale"

Per l'assessore Mazzoleni il nuovo edificio permetterà di riqualificare "un tassello urbano centrale riportando in equilibrio il contesto urbano ed edilizio, oggi compromesso da una situazione di importante degrado”.