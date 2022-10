Caso Finpiemonte: il pm Pelosi chiede otto condanne

Otto condanne sono state chieste dal pm Francesco Pelosi in tribunale a Torino per il caso dei 6 milioni di euro sottratti indebitamente, secondo le accuse, dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione.

Per Fabrizio Gatti, ex presidente della società, sono stati proposti sette anni di reclusione. Per gli imprenditori Pio Piccini e Massimo Pichetti il magistrato ha chiesto rispettivamente otto anni e 7 anni e mezzo. Secondo la procura tra il 2015 e il 2016 Gatti fece aprire da Finpiemonte dei conti correnti in una banca Svizzera, la Vontobel, per poi dirottare una parte del denaro. L'obiettivo, sempre in base a quanto ricostruito dal pm Pelosi, era salvare dal fallimento una società immobiliare, la Gem, in cui aveva degli interessi.

Fra le altre richieste di condanna figurano quella a cinque anni e 4 mesi per Francesco Cirillo, all'epoca dei fatti direttore della filiale di Zurigo di Vontobel, e quella a tre anni per Maria Cristina Perlo, all'epoca direttore generale di Finpiemonte, alla quale si contesta di non avere impedito e denunciato la manovra.

Ci sono altri due procedimenti giudiziari per il 'buco' di sei milioni di euro dalle casse di Finpiemonte: lo si è appreso a margine dell'udienza odierna del processo . E' pendente, secondo quanto è stato riferito, una causa civile promossa da Finpiemonte contro la banca svizzera Vontobel, dove furono aperti dei conti correnti su cui il pm Francesco Pelosi ha concentrato una parte delle indagini.

Inoltre la Corte dei conti ha avviato un procedimento su eventuali responsabilità di carattere contabile a carico della Perlo. Oggi in tribunale dopo il pm Pelosi è intervenuto l'avvocato Alessandro Mattioda, parte civile per la Regione Piemonte, che ha chiesto un risarcimento da quantificare in sede civile.