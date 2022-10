Il carcere di Torino come il far west, il sindacato: "Ennesima grave aggressione contro gli agenti penitenziari"

Ieri un detenuto di origine straniera ha colpito con un pugno un assistente capo della polizia penitenziaria nel carcere di Torino solo perché quest’ultimo lo ha invitato a non colpire il muro della cella che questi voleva sfondare. L’Assistente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino dove è stato dimesso con 4 giorni di prognosi s.c. per aver riportato trauma regione collo.

Oggi, alle ore 8.45 circa, un detenuto di origine somala, all’atto dell'apertura della cella per far effettuare le pulizie, ha aggredito l'assistente capo di servizio al secondo piano che era di servizio completamente da solo e lo ha sbattuto con violenza contro il muro e contro il cancello della cella. Il detenuto si è impossessato delle chiavi cadute in terra e quindi si è recato al primo piano dello stesso Padiglione “D” e lì è stato raggiunto da altri agenti di polizia penitenziaria, che sono stati colpiti. Il bilancio è stato di tre feriti, tutti portati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini.

"Siamo giunti alla 34esima aggressione dall’inizio dell’anno. Mentre 60 appartenenti alla Polizia penitenziaria sono stati i feriti anche gravemente, un vero e proprio Far West". A dare la notizia le OO.SS. del Comparto Sicurezza OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP. “Quanto accade ripetutamente nel carcere di Torino è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria spesso lasciato completamente solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con detenuti di estrema pericolosità. Sono gli ennesimi episodi a riprova del fatto che un eccessivo buonismo nella gestione di penitenziari problematici come quello di Torino può mettere a serio repentaglio l’ordine e la sicurezza nonché l’incolumità degli Agenti di Polizia Penitenziaria che vi operano e che come già detto sono completamente abbandonati a loro stessi a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta complessa e difficile da gestire".

"Stupisce l'inerzia dell'amministrazione rispetto alle reiterate aggressioni, che ormai si ripetono con preoccupante frequenza nell'istituto torinese. Urgono provvedimenti concreti prima che accada l'irreparabile. Lavorare in quell'istituto è diventato impossibile stanti i rischi oggettivi derivanti al personale da tali frequenti aggressioni".