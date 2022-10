Crisi energetica e del clima: da Fondazione Crt un piano straordinario di 8 milioni di euro. E per il 2023 ne arrivano altri 60

Emergenza energetica e crisi climatica. Ecco le due voci che risuonano con urgenza negli uffici della Fondazione Crt. Ed ecco perché, da via XX settembre, arriva una risposta articolate e specifica: 8 milioni che saranno destinati unicamente a questi due argomenti, in maniera autonoma e slegata rispetto agli altri 60 che sono stati approvati all'unanimità come stanziamenti per il Documento programmatico di previsione per il 2023. Di questi, otto, in particolare, 3 milioni saranno a integrazione del documento di programmazione per l'anno in corso, mentre gli altri 5 sono pianificati per il 2023. E se da un lato si interverrà nella necessità del momento, con aiuti immediati agli enti penalizzati dal caro-bollette, altri progetti saranno di più ampio respiro, per razionalizzare i consumi, migliorare la tecnologia e quindi l'efficienza energetica.



Una sfida doppia, al fianco del no profit

Energia e clima, infatti, non stanno solo impattando sulla quotidianità delle aziende o delle famiglie, ma vanno a colpire anche l'universo variegato e territoriale delle associazioni del no profit, da sempre al centro dell'attenzione della fondazione di origine bancaria. “Vogliamo siglare un nuovo patto con il territorio - dice il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, Giovanni Quaglia - per favorire la ripresa e promuovere una crescita equa, diffusa, inclusiva, nel segno della solidarietà tra le generazioni e in una prospettiva di futuro sostenibile attraverso la transizione ecologico-energetica, digitale, sociale. Accompagniamo gli enti non profit in un percorso evolutivo per cogliere le opportunità di accesso anche ai fondi europei, nazionali e regionali e massimizzare la capacità di autofinanziamento con il meccanismo del fundraising”.



Aumentano tutte le voci di spesa