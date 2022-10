Allontanamento Zero è legge in Piemonte, Bongioanni: “I bambini devono poter crescere in famiglia" [VIDEO]

Il Consiglio regionale ha approvato oggi il Disegno di Legge Allontanamento Zero che, dopo un lungo iter, è realtà. Il provvedimento, che mira a sostenere le famiglie al fine di evitare che i minori vengano allontanati dai genitori se non per casi estremi, è stato votato favorevolmente da Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d’Italia: “Quando ho schiacciato il tasto per approvare la legge, l’ho fatto con orgoglio: so di aver rispettato quel patto siglato con migliaia di persone che mi avevano dato la loro fiducia e il voto tre anni e mezzo fa, permettendomi di essere seduto qui in consiglio regionale”.



La legge andrà a incidere sulla vita di migliaia e migliaia di bambini e di bambine. Basti pensare che ogni anno, in Piemonte, sono circa 2.000 i piccoli che vengono allontanati dalle famiglie d’origine per essere messi in case di comunità. Per l’assessore Chiara Caucino, l’80% dei procedimenti potrebbe essere evitato, sostenendo le famiglie stesse. “Questo è uno strumento legislativo importante, che richiama il nostro ruolo e la nostra responsabilità di consiglieri regionali. Qualcuno dice che abbiamo in mano del potere, io dico che abbiamo in mano responsabilità. Dobbiamo essere responsabili, perché con i nostri processi legislativi andiamo a incidere sull’economia, sulle aziende, sulle amministrazioni, sui cittadini, sulle famiglie e sui bambini” ha spiegato Bongioanni.

Il consigliere regionale, nel votare a favore, è stato mosso anche da un’esperienza che tempo fa lo ha toccato in prima persona. “”.- ha ribadito Bongioanni -”.“Questo procedimento credo sarà di tutela e garanzia per i bambini che devono avere la possibilità, salvo casi estremi, di poter crescere insieme ai propri genitori, con i propri fratelli e sorelle. Quando ho schiacciato il tasto per approvare la legge l’ho fatto con orgoglio, più di quando ho approvato leggi o provvedimenti a firma mia. So di aver rispettato quel patto siglato con migliaia di persone che mi avevano dato la loro fiducia e voto tre anni e mezzo fa, permettendomi di essere seduto qui in consiglio regionale” ha concluso Bongioanni.