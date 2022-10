Quasi 3 milioni di euro per la manutenzione dei ponti, strade a Cavoretto e risanamento del sottopasso del Lingotto

Quasi tre milioni di euro per la manutenzione di ponti e strade collinari, oltre al risanamento di una terza parte del sottopasso del Lingotto. A Torino ci sono circa 250 tra ponti sottopassi e viadotti. "La corretta manutenzione dei manufatti, - ha sottolineato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, primo firmatario delle tre delibere approvate dalla giunta - il cui stato di salute è monitorato in maniera puntuale e costante per individuare le priorità di intervento, rappresenta un elemento imprescindibile di sicurezza per la tutela della cittadinanza".

Il sottopasso del Lingotto

I lavori, per un totale di 2 milioni e 800 mila euro, saranno finanziati con nuovi mutui stipulati dalla Città. Nel dettaglio nel sottopasso del Lingotto gli interventi interesseranno il tratto di galleria situato sotto via Ventimiglia e al giardino Giuseppe Levi. Un cantiere che segue quello attualmente in corso nel tratto sotto via Genova e in fase di prossimo avvio nel tratto sotto via Nizza. Il costo dei nuovi interventi approvati è di 1 milione e 700 mila euro.

Manutenzione ai ponti: l'elenco

La seconda tranche di interventi riguarda la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcuni ponti cittadini. In quello sul Sangone di corso Unione Sovietica e il Pietro II sulla Dora di via Pietro Cossa è prevista l'installazione di nuovi guardrail, la manutenzione dei parapetti esistenti e della rete di raccolta delle acque meteoriche. Al cavalcaferrovia di corso Siracusa sulla linea Torino-Modane verrà rifatta la pavimentazione stradale, installati nuovi guardrail, fatta la manutenzione ai parapetti esistenti e sulla rete di raccolta delle acqua meteoriche. Infine nel sottopasso di piazza Repubblica verranno installati nuovi jersey come spartitraffico centrale. Il costo dei lavori è di 850 mila euro.

Interventi a Cavoretto