A Parella l'Officina Verde Tonolli si colora d'autunno con una grande festa

L'Officina Verde Tonolli di via Valgioie, nel quartiere Parella, lo spazio della Circoscrizione 4 dedicato all'ambiente con orti urbani in cassone, apicoltura urbana, attività di sensibilizzazione e percorsi sensoriali, si colorerà d'autunno.

La “Festa d'Autunno”

Sabato 29 ottobre, infatti, dalle 15 alle 18 è in programma la “Festa d'Autunno”, pomeriggio dedicato alla convivialità con tanto di tombola, castagnata, scambio di libri dell'Officina Letteraria, giochi e laboratori a ingresso libero e gratuito. L'organizzazione è affidata a “Orti in Officina”.

L'Officina Verde Tonolli, apertà dal 2003, è gestita dalle associazioni AGESCI Scout TO3, Jonathan, Abili Tutti, KJ e Parco del Nobile. Per informazioni è possibile contattare il numero 3293763776.

callto:3293763776