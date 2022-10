A Torino potrebbero tornare i mercatini di Natale. No alle piazze auliche, ipotesi Maglio e piazza Statuto

A Torino potrebbero tornare i mercatini di Natale in periferia e in centro, ma non nelle piazze auliche: ad annunciarlo l' assessore al Commercio Paolo Chiavarino, durante una commissione dedicata al tema. Piazza Castello ospiterà il Capodanno, così come altre eventi, che potrebbero coinvolgere anche piazza Vittorio e San Carlo. Per ragioni di sicurezza non è quindi possibile affiancare anche le tradizionali casette di legno che vendono vin brulé e pretzel.

Banchetti in piazza Statuto, Solferino e Cortile del Maglio

Ma la Circoscrizione 1 non rimarrà "orfana" dei mercatini. I banchetti a tema natalizio potrebbero essere allestiti in piazza Statuto e Solferino, oppure a Borgo Dora nel cortile del Maglio. Il Comune, ha spiegato Chiavarino, non "farà un bando per la gestione dei mercatini, perché non abbiamo registrato una forte spinta in questo senso", ma saranno la Giunta e gli uffici comunali a valutare i singoli progetti presentati alle Circoscrizioni per animare il Natale.

Ipotesi Cosap dimezzata

Una possibilità per venire incentivare gli operatori a farsi avanti potrebbe essere quella di dimezzare il costo della Cosap per i banchetti, così come già avviene per i Punti Verdi. Gratis invece l'occupazione del suolo pubblico per gli eventi collaterali che verranno organizzati. Tutte proposte che devono però avere prima il via libera dell'assessore al Bilancio Gabriella Nardelli.

A eventi