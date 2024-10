Con "La Milonga del Futbòl" Federico Buffa riporta in vita e sul palco del Colosseo Cesarini, Sivori e Maradona

C'è tanta Juve e tanto Napoli nell'ultima fatica teatrale di Federico Buffa. Il più grande storyteller italiano sarà impegnato venerdì sera al teatro Colosseo con "La Milonga del Futbòl", uno spettacolo dedicato all'Argentina (non solo del calcio) del secolo scorso, andando a ripercorrere la vita e le gesta dei suoi tre campioni più famosi dell'Albiceleste nel secolo scorso: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Maradona.

Tre epoche diverse attraverso tre campioni

"Da tanto tempo lo avevo in testa da tempo, io sono malato di Argentina", ci ha raccontato Buffa per andare alla genesi di questo spettacolo. "Le grandi migrazioni del secolo scorso hanno creato il Paese che è oggi. Il Novecento argentino è stato ricco di molte cose, ma era più semplice narrarlo attraverso le vicende di tre grandi calciatori in tre momenti diversi in tre epoche storiche diverse".

Si parte da Renato Cesarini, uno dei trascinatori della Juve del Quinquennio negli anni Trenta, l'uomo dei gol nei minuti conclusivi che vinse cinque scudetti consecutivi con la Juve, prima di fuggire via temendo di finire a combattere chissà dove, quando Mussolini aveva deciso di fare la guerra. "Cesarini torna in Argentina, allena anche il River, Agnelli lo riporta alla Juve come allenatore ma nel Dopoguerra la squadra che vince è sull'altra sponda del Po", ricorda Buffa. "Poi torna di nuovo nel suo Paese di origine, scopre Sivori e gli consiglia: "Se vai in Italia puoi scegliere solo la Juve". E così fu".

Da Cesarini a Sivori a Maradona

E così siamo al Cabezon, l'uomo che insieme a Boniperti e Charles forma un trio d'attacco formidabile, tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio del decennio successivo. Come oriundo naturalizzato, è il primo a conquistare il Pallone d'Oro, poi arriva il passaggio al Napoli e il ritorno in patria a fine carriera. "E sarà proprio Omar, figlio di emigranti di seconda generazione, l'uomo scelto dalla Federazione per consolare il giovanissimo Maradona, dopo che era stato escluso dal Mondiale del 1978".

Siamo a Dieguito, al Pibe de Oro che ancora oggi fa vibrare il cuore di tutti i napoletani. "Poteva arrivare alla Juve, ma Boniperti non si fidò di quello che gli aveva detto Sivori, pensava che fosse troppo ribelle e difficile da gestire per farlo venire alla Juve. E alla fine degli anni Settanta sarebbe costato molto meno di quello che poi lo avrebbe pagato il Barcellona e dopo ancora il Napoli", sottolinea Buffa.

L'Argentina tra immigrazione e calcio

Il resto della storia del Pibe de Oro la conosciamo tutti, compresa quella morte arrivata così presto, che ha trasformato la sua leggenda in mito. "Con "La Milonga del Futbòl" facciamo rivivere tre Argentine diverse in tre periodi diversi. I primi 20 minuti dello spettacolo sono legati all'immigrazione italiana nel Paese e al rapporto con gli inglesi per imparare il gioco del calcio", conclude Buffa, per invitare a venire ad assistere allo spettacolo. "Anche se giocano in stadi vecchi, spesse volte brutti e sporchi, il sapore che ha il calcio in Argentina è diverso da tutti gli altri posti. Se vai a vedere una partita lì, te ne innamori". E magari, in un futuro prossimo, quando si passerà dal Novecento al nuovo Millennio, arriverà uno spettacolo dedicato a Leo Messi.

La Milonga del Futbòl

Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71

Venerdì 18 ottobre ore 20.30

FEDERICO BUFFA - regia Pierluigi Iorio

con Alessandro Nidi e Mascia Foschi

direzione musicale e musiche originali di Alessandro Nidi

light designer Francesco Adinolfi

produzione International Music and Arts

Biglietti: Poltronissima 35, Poltrona 29.50, Galleria 24 euro, Ridotto under 16 euro 25