Tassista morto dopo mesi di coma, tre gli indagati dalla Procura di Torino

Ci sono tre indagati in procura a Torino per il caso di Pasquale di Francesco, il tassista aggredito lo scorso giugno in Piazza Bengasi e nei giorni scorsi deceduto dopo mesi di coma.

Domani l'autopsia sul corpo di Pasquale di Francesco

Il procedimento per ora è aperto per rapina e 'morte in conseguenza di altro reato'. Nei guai una donna di 26 anni (la cliente) e due uomini di 28 (presunti autori del pestaggio), entrambi già arrestati e detenuti in carcere e ai domiciliari per altri reati. Domani verrà ordinata l'autopsia sul corpo del tassista per avere ulteriori elementi utili alle indagini. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alessandra Provazza.

I familiari del tassista di Moncalieri, in qualità di persone offese, si sono affidati all'avvocato Davide Neboli, che nominerà un proprio consulente medico-legale.

Tutto nato da una corsa non pagata

'Lino' Di Francesco pare fosse stato stato aggredito dagli amici di una cliente cui si era rivolto per ottenere il pagamento di una corsa avvenuta in precedenza. Medicato all'ospedale Molinette, poi era stato dimesso ma qualche giorno dopo le sue condizioni si erano aggravate ed era finito in coma. Fino alla morte sopraggiunta sabato scorso.