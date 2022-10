Dopo mesi di coma, morto il taxista che era stato aggredito: "Ci sentiamo abbandonati"

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera categoria: "Ci sentiamo abbandonati e lasciati soli a dare un servizio pubblico senza che ci siano le più elementari condizioni perché questo venga svolto in maniera serena ", hanno detto Riccardo Rubino ed altri taxisti torinesi. " Le aggressioni e le rapine, si susseguono e talune volte i colleghi per la perdita di fiducia nelle istituzioni non presentano neppure le denunce ".

Dopo mesi di agonia è deceduto sabato scorso Pasquale di Francesco , per amici e colleghi semplicemente Lino, il 63enne taxista che era stato aggredito a giugno mentre stava svolgendo servizio notturno. Dopo aver lottato a lungo tra la vita e la morte, alla fine ha perso la battaglia più importante.

Mentre la Procura di Torino ha disposto accertamenti su quanto successo, intanto è stato bloccato il funerale perché i magistrati intendono fare svolgere l'autopsia per accertare cause ed eventuali responsabilità su quanto accaduto. I familiari del tassista, in qualità di persone offese, si sono affidati all'avvocato Davide Neboli, che nominerà un proprio consulente medico-legale.

Di Francesco pare fosse stato stato aggredito dagli amici di una cliente cui si era rivolto per ottenere il pagamento di una corsa avvenuta in precedenza. Medicato all'ospedale Molinette, poi era stato dimesso ma qualche giorno dopo le sue condizioni si erano aggravate ed era finito in coma.

"E' diventato pericoloso lavorare di notte"

E intanto monta la rabbia dei colleghi di Pasquale: "È estremamente doloroso e ingiusto morire ammazzati per un pezzo di pane, noi sappiamo bene cosa sia la strada e quanto sia pericolosa. Negli ultimi mesi sul nostro territorio abbiamo avuto una escalation di violenze e rapine che è culminata con la morte del nostro amico e collega. Ormai è diventato molto pericoloso lavorare, soprattutto nelle ore notturne".