Domenica 30 ottobre pullman da Torino per visitare la mostra di Joan Mirò e il castello del Roccolo

E’ in programma domenica 30 ottobre 2022 un viaggio organizzato da Linea Verde Viaggi in autobus granturismo con accompagnatore abilitato a Busca (Cn) con ingresso alla mostra di Joan Mirò a Casa Francotto visita guidata della al Castello del Roccolo e alla Città. Il programma prevede infine una degustazione guidata nella cioccolateria. La quota individuale è di 49 euro. Sono previsti sconti per i tesserati CRAL e associazioni convenzionate Sconto 4 euro per i possessori della tessera Abbonamento musei. Per raggiungere il castello del Roccolo sarà necessario percorrere un sentiero di circa 800 metri in leggera salita.