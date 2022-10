Settimo Torinese, la Lilt spinge ancora sulla prevenzione per contrastare i tumori: "Bisogna lavorare sempre di più con le scuole" [FOTO]

Ancora una serata a favore della ricerca e della cura delle donne, a Settimo Torinese. Merito della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori che ha organizzato un altro evento per tenere accesi i riflettori sulla prevenzione e sulla cura, soprattutto dal punto di vista delle donne.



"Da cento anni, festeggiati quest'anno, ci occupiamo di prevenzione - ha detto Graziella Braghieri, da quattro anni delegata di zona della Lilt - sia in chiave primaria che secondaria, presso gli ambulatori. Ma seguiamo anche il malato oncologico. In questi anni abbiamo raggiunto ottimi risultati, nonostante il periodo Covid. Siamo entrati nelle scuole, abbiamo fatto corsi anti tabagismo e abbiamo organizzato molti convegni, anche diffondendo conoscenze sul vaccino anti papillomavirus. La prevenzione deve nascere nelle scuole, con i ragazzi, ma collaboriamo anche con l'ospedale e gli ambulatori".



"La prevenzione è fondamentale per le malattie neoplastiche - ha aggiunto Umberto Salvi, presidente della commissione consiliare permanente Servizi alla persona, politiche sociali e sanità -: lo screening, soprattutto mammografico, è uno strumento prezioso per prevenire questa malattia. Ma serve un'attenzione costante anche nei confronti di chi ha già avuto questa malattia, per contrastare le recidive, aumentando un'aspettativa di vita che un tempo non c'era".